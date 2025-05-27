​Ворог понад 120 разів обстріляв Сумщину, є загибла та поранені

Упродовж доби російські окупанти понад 120 разів обстріляли Сумщину. Є загибла та поранені. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Про це повідомили у ОВА.

У Миколаївській громаді внаслідок ракетного удару загинула місцева мешканка (1958 р.н.)., поранено двох мирних мешканців (1951 р.н. та 1980 р.н.).

Протягом доби, з ранку 26 травня до ранку 26 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

майже 20 ударів КАБами;

майже 40 ударів РСЗВ;

понад 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю;

у Краснопільській громаді зруйновано будинок культури;

у Миколаївській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Хотінській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;

у Білопільській громаді сталось загоряння приватного домоволодіння;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкові автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу із прикордонних громад вдалося евакуювати 225 людей.

Повітряна тривога в області тривала 15 годин.