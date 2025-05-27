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​Ворог понад 120 разів обстріляв Сумщину, є загибла та поранені

Від обстрілів ворога постраждали 35 населених пунктів області. 

​Ворог понад 120 разів обстріляв Сумщину, є загибла та поранені
Наслідки російського обстрілу Сумщини 14 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російські окупанти понад 120 разів обстріляли Сумщину. Є загибла та поранені.  Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. 

Про це повідомили у ОВА. 

У Миколаївській громаді внаслідок ракетного удару загинула місцева мешканка (1958 р.н.)., поранено двох мирних мешканців (1951 р.н. та 1980 р.н.).

Протягом доби, з ранку 26 травня до ранку 26 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. 

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

  • майже 20 ударів КАБами; 
  • майже 40 ударів РСЗВ; 
  • понад 30 скидань ВОГ з БпЛА. 

Також ворог здійснив удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:  

  • у Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю;  
  • у Краснопільській громаді зруйновано будинок культури; 
  • у Миколаївській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури; 
  • у Хотінській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;  
  • у Білопільській громаді сталось загоряння приватного домоволодіння; 
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, 7 приватних будинків,  багатоквартирний будинок, легкові автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури. 

За добу із прикордонних громад вдалося евакуювати 225 людей. 

Повітряна тривога в області тривала 15 годин.

  • Російська армія активізувалася на прикордонні Сумської та Харківської областей і застосовує тактику заходу малими штурмовими групами.
  • За даними ОВА, під контролем загарбників знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.
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