​Ворог понад 120 разів обстріляв Сумщину, є загибла та поранені

Упродовж доби російські окупанти понад 120 разів обстріляли Сумщину. Є загибла та поранені. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Про це повідомили у ОВА.
У Миколаївській громаді внаслідок ракетного удару загинула місцева мешканка (1958 р.н.)., поранено двох мирних мешканців (1951 р.н. та 1980 р.н.).
Протягом доби, з ранку 26 травня до ранку 26 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:
- майже 20 ударів КАБами;
- майже 40 ударів РСЗВ;
- понад 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю;
- у Краснопільській громаді зруйновано будинок культури;
- у Миколаївській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 4 господарські споруди, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Хотінській громаді пошкоджено 2 приватні домоволодіння;
- у Білопільській громаді сталось загоряння приватного домоволодіння;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, адмінбудівлю, 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкові автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу із прикордонних громад вдалося евакуювати 225 людей.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин.
- Російська армія активізувалася на прикордонні Сумської та Харківської областей і застосовує тактику заходу малими штурмовими групами.
- За даними ОВА, під контролем загарбників знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.