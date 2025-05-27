Мешканець Дніпропетровщини постраждав унаслідок агресії РФ

Вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО і збили 5 безпілотників. Через ворожі атаки постраждав чоловік, ворог пошкодив будинки, підприємство, авто та швидку.

Про це розповів начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

По Нікопольщині агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Пошкоджені машина швидкої та легковик.

Фото: Дніпропетрвоська ОВА Наслідки російської агресії