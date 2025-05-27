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Мешканець Дніпропетровщини постраждав унаслідок агресії РФ

Над областю збили 5 ворожих безпілотників. 

Мешканець Дніпропетровщини постраждав унаслідок агресії РФ
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО і збили 5 безпілотників. Через ворожі атаки постраждав чоловік, ворог пошкодив будинки, підприємство, авто та швидку. 

Про це розповів начальник ОВА Сергій Лисак. 

Внаслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

По Нікопольщині агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. 

Пошкоджені машина швидкої та легковик.

Наслідки російської агресії
Фото: Дніпропетрвоська ОВА
Наслідки російської агресії

  • Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував інформацію, що російські війська вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області. 
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