Олег Григоров: на Сумщині під контролем РФ знаходяться 4 населених пункти

Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає.

На Сумщині під контролем РФ знаходяться 4 населених пункти

На сьогодні на території Сумської області під контролем загарбників знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він додав, що мешканці цих сіл були давно евакуйовані, і загрози для цивільного населення там немає.

Крім того росіяни намагаються створити так звану “буферну зону”.

Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.