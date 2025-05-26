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Харківський ОТЦК спростував фейк щодо військовослужбовців ТЦК

Жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності, і навіть подібних інцидентів ніколи не було.

Харківський ОТЦК спростував фейк щодо військовослужбовців ТЦК
Ілюстративне фото

Російські пропагандисти продовжують активно генерувати фейки на тему ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба Харківського ОТЦК та СП. 

“Вчергове у соціальних мережах ширяться чутки, про помсту військових, що нібито військовослужбовці з бойових частин відловлюють та відправляють на фронт військовослужбовців територіальних центрів комплектування”, - йдеться у повідомленні.

В ОТЦК наголосили, що жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності, і навіть подібних інцидентів ніколи не було.

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В ТЦК запевнили, що є повна взаємодія та позитивна комунікація між військовослужбовцями ТЦК та СП та командирами й військовослужбовцями з бойових підрозділів.

  • 12 травня на території військкомату на Харківщині загинув 39-річний цивільний. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. За попередніми даними правоохоронців, чоловік покінчив життя самогубством. 

  • Згодом начальника РТЦК та СП у Харкові і його заступника тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків і призначили розслідування. 

  • У поліції Харківщини заявили, що у чоловіка, який загинув на території РТЦК та СП у Харкові 12 травня, не знайшли слідів пошкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти. Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження і не знайшли доказів доведення до самогубства.

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