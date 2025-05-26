Харківський ОТЦК спростував фейк щодо військовослужбовців ТЦК

Російські пропагандисти продовжують активно генерувати фейки на тему ТЦК та СП.
Про це повідомила пресслужба Харківського ОТЦК та СП.
“Вчергове у соціальних мережах ширяться чутки, про помсту військових, що нібито військовослужбовці з бойових частин відловлюють та відправляють на фронт військовослужбовців територіальних центрів комплектування”, - йдеться у повідомленні.
В ОТЦК наголосили, що жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності, і навіть подібних інцидентів ніколи не було.
В ТЦК запевнили, що є повна взаємодія та позитивна комунікація між військовослужбовцями ТЦК та СП та командирами й військовослужбовцями з бойових підрозділів.
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12 травня на території військкомату на Харківщині загинув 39-річний цивільний. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. За попередніми даними правоохоронців, чоловік покінчив життя самогубством.
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Згодом начальника РТЦК та СП у Харкові і його заступника тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків і призначили розслідування.
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У поліції Харківщини заявили, що у чоловіка, який загинув на території РТЦК та СП у Харкові 12 травня, не знайшли слідів пошкоджень, які б були непритаманними для падіння з висоти. Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження і не знайшли доказів доведення до самогубства.