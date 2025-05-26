Харківський ОТЦК спростував фейк щодо військовослужбовців ТЦК

Жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності, і навіть подібних інцидентів ніколи не було.

Російські пропагандисти продовжують активно генерувати фейки на тему ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба Харківського ОТЦК та СП.

“Вчергове у соціальних мережах ширяться чутки, про помсту військових, що нібито військовослужбовці з бойових частин відловлюють та відправляють на фронт військовослужбовців територіальних центрів комплектування”, - йдеться у повідомленні.

В ОТЦК наголосили, що жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності, і навіть подібних інцидентів ніколи не було.

В ТЦК запевнили, що є повна взаємодія та позитивна комунікація між військовослужбовцями ТЦК та СП та командирами й військовослужбовцями з бойових підрозділів.