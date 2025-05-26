Евакуйованих доставили у безпечні райони Куп’янського району, і передали волонтерам.

За два тижні поліцейські евакуювали з Куп’янщини майже 60 громадян

За два тижні працівники поліції Харківської області евакуювали з Куп’янщини 59 громадян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Уточнюється, що правоохоронці вивезли з Купʼянської територіальної громади 35 людей, з Курилівської — 15, з Кіндрашівської — 9.

Евакуйованих доставили службовим транспортом у безпечні райони Куп’янського району, і там передали волонтерам.

Якщо ви або ваші рідні перебуваєте у небезпечних районах та потребуєте евакуації, звертайтеся за телефоном 0-800-33-92-91, на спецлінію поліції 102 або до найближчого відділення поліції.