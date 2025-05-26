Коордштаб: Україна повернула бійців із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали

У межах обміну "1000 на 1000" Україні вперше з початку повномасштабної війни вдалося звільнити з російського полону військових із 46 частин. Раніше їх жодного разу не було у списках на обмін.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
У штабі зазначають, що кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки — 311 Захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російському полоні з 2023 року і 150 Оборонців — з 2024-го.
Загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців:
- 497 військових із Сухопутних військ ЗСУ;
- 97 моряків ВМС;
- 95 бійців територіальної оборони;
- 72 десантники;
- 21 військовий із підрозділів безпілотних систем;
- два представники Повітряних сил;
- два військовослужбовці Сил підтримки;
- 56 прикордонників;
- 31 нацгвардієць;
- один представник Держспецтрансслужби.
"Всі звільнені – це солдати та сержанти, які тримали оборону на найважчих напрямках". Серед них – 175 захисників гарнізону Маріуполя, з яких 81 перебував у полоні після боїв на "Азовсталі".
Обмін "1000 на 1000"
- 23 і 24 травня між РФ та Україною відбулися перші дві частини домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 697 українців. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!".
- 25 травня відбулася третя частина обміну в форматі "1000 на 1000". Україні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців.