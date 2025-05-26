Коордштаб: Україна повернула бійців із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали

Майже кожен третій звільнений боєць перебував у полоні понад три роки.

У межах обміну "1000 на 1000" Україні вперше з початку повномасштабної війни вдалося звільнити з російського полону військових із 46 частин. Раніше їх жодного разу не було у списках на обмін.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначають, що кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки — 311 Захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російському полоні з 2023 року і 150 Оборонців — з 2024-го.

Загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців:

497 військових із Сухопутних військ ЗСУ;

97 моряків ВМС;

95 бійців територіальної оборони;

72 десантники;

21 військовий із підрозділів безпілотних систем;

два представники Повітряних сил;

два військовослужбовці Сил підтримки;

56 прикордонників;

31 нацгвардієць;

один представник Держспецтрансслужби.

"Всі звільнені – це солдати та сержанти, які тримали оборону на найважчих напрямках". Серед них – 175 захисників гарнізону Маріуполя, з яких 81 перебував у полоні після боїв на "Азовсталі".

Обмін "1000 на 1000"