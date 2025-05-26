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У Запорізькій області в руках у підлітка здетонував мінний підривач

Хлопець знайшов небезпечний предмет.

У Запорізькій області в руках у підлітка здетонував мінний підривач
Фото: ДСНС

У Запорізькій області 15-річний юнак знайшов мінний підривач, який здетонував у нього в руках.  

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

"24 травня у балці поблизу села Високогірне Запорізького району стався прикрий інцидент. 15-річний хлопець знайшов невідомий металевий предмет. Він узяв його в руки, і – стався вибух", — кажуть у поліції.

Підлітка з численними травмами рук госпіталізували. 

За висновками вибухотехнічної служби поліції, здетонував мінний підривач.

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