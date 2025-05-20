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На Харківщині жінка підірвалась на міні

Внаслідок вибуху жінка дістала пошкодження ноги. 

На Харківщині жінка підірвалась на міні
На Харківщині жінка підірвалась на міні
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 20 травня, у селі Лукашове Вовчанської громади Харківської області на вибуховому пристрої підірвалась жінка.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

62-річна жінка поверталась з городу і наступила на міну ПФМ-1.

Внаслідок вибуху жінка дістала пошкодження ноги, її доставили до медичного закладу.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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