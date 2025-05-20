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Зеленський: саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів

Україна продовжує працювати на різних рівнях з США щодо санкцій.

Зеленський: саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський сьогодні говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом, із главою італійського уряду Джорджею Мелоні, із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із прем’єр-міністром Норвегії Стере. Сьогоднішні розмови і далі триватимуть.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з учорашньої розмови з Президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. Важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни”, - зазначив президент України. 

Він зазначив, що з партнерами обговорюють наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. 

“Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямі, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром і відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їхні банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій”, - наголосив Зеленський. 

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Також голова держави обговорив з Урсулою фон дер Ляєн наступні санкційні кроки Європи, 18-й пакет санкцій, який уже готується. 

“Також є рішення Британії щодо санкцій – я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту”, - запевнив Володимир Зеленський.

Президент нагадав також, що цього року Норвегія надасть Україні майже 8 млрд доларів підтримки. А у розмові з норвезьким прем’єром обговорили енергетику та збільшення інвестицій в українське виробництво дронів.
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