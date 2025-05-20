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Каллас: ЄС знімає санкції проти Сирії

Вона уточнила, що йдеться про економічні санкції.

Каллас: ЄС знімає санкції проти Сирії
Сирійці святкують падіння режиму Асада після захоплення опозицією Дамаска , Дамаск, Сирія, 13 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Голова європейської дипломатії Кая Каллас повідомила про зняття санкцій ЄС проти Сирії.

“Сьогодні ми ухвалили рішення скасувати наші економічні санкції проти Сирії”, - написала вона.

Каллас запевнила, що Європейський Союз хоче допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію.

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“ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжуватиме це робити”, - підсумувала Кая Каллас.

  • Світовий банк заявив, що Саудівська Аравія та Катар виплатили 15,5 млн доларів, які Сирія йому заборгувала.
  • Президент США Дональд Трамп під час свого візиту на Близький Схід заявив про бажання скасувати санкційний режим, запроваджений проти Сирії в час панування в країні диктатора Башара Асада.
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