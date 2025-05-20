Каллас: ЄС знімає санкції проти Сирії

Голова європейської дипломатії Кая Каллас повідомила про зняття санкцій ЄС проти Сирії.
“Сьогодні ми ухвалили рішення скасувати наші економічні санкції проти Сирії”, - написала вона.
Каллас запевнила, що Європейський Союз хоче допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію.
“ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжуватиме це робити”, - підсумувала Кая Каллас.
- Світовий банк заявив, що Саудівська Аравія та Катар виплатили 15,5 млн доларів, які Сирія йому заборгувала.
- Президент США Дональд Трамп під час свого візиту на Близький Схід заявив про бажання скасувати санкційний режим, запроваджений проти Сирії в час панування в країні диктатора Башара Асада.