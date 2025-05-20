Каллас: ЄС знімає санкції проти Сирії

Вона уточнила, що йдеться про економічні санкції.

Сирійці святкують падіння режиму Асада після захоплення опозицією Дамаска , Дамаск, Сирія, 13 грудня 2024 року.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас повідомила про зняття санкцій ЄС проти Сирії.

“Сьогодні ми ухвалили рішення скасувати наші економічні санкції проти Сирії”, - написала вона.

Каллас запевнила, що Європейський Союз хоче допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію.

“ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжуватиме це робити”, - підсумувала Кая Каллас.