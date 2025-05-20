Фон дер Ляєн: Настав час посилити тиск на Росію. 18-й пакет санкцій уже готується

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосила, що настав час посилити тиск на Росію з метою припинення військових дій.

Про це вона написала в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС тісно координує з Україною подальші кроки.

"Щойно розмовляла по телефону з Зеленським. Ми тісно координуємо наші подальші кроки. Європа щойно ухвалила 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет з подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - написала вона.

Раніше сьогодні Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту. Також нові обмежувальні заходи спрямовані проти гібридних загроз і за права людей. Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.

Цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним.