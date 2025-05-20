Велика Британія ввела широкомасштабні санкції проти РФ через небажання Путіна припинити вогонь

Йдеться про 100 об'єктів з військового, енергетичного і фінансового секторів країни-агресорки, а також санкції стосуються пропагандистів Кремля. Також починається робота з союзниками над посиленням цінових обмежень на російську нафту.

Велика Британія оголосила широкомасштабні санкції проти РФ через небажання Путіна припинити вогонь, повідомляє уряд країни.

“Оскільки президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи цілу низку з 100 нових санкцій”, – йдеться в повідомленні.

100 нових санкцій поширюються на російський військовий, енергетичний та фінансовий сектори, а також на тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Велика Британія та її партнери також працюють над посиленням ліміту цін на нафту, що ще більше обмежує критично важливі доходи від нафти для військової машини Путіна.

Сьогоднішні заходи санкціонують ланцюги постачання смертоносних російських систем зброї, включаючи ракети "Іскандер".

Зазначається, що санкції Великої Британії та інших західних країн мають серйозний вплив на економіку Росії. ВВП Росії скоротився у першому кварталі року, а економіка, не пов'язана з обороною, вже деякий час перебуває в рецесії. Витрати на безпеку та оборону зараз становлять понад 40% федерального бюджету, і Путіну довелося підвищити податки та скоротити соціальні витрати, щоб продовжувати війну.

“Останні удари Путіна вкотре показують його справжнє обличчя як підбурювача війни. Ми закликаємо його негайно домовитися про повне, безумовне припинення вогню, щоб могли відбутися переговори про справедливий і тривалий мир. Ми чітко дали зрозуміти, що зволікання з мирними зусиллями лише подвоїть нашу рішучість допомогти Україні захистити себе та використовувати наші санкції для обмеження військової машини Путіна”, – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Сьогоднішні санкції також спрямовані проти ще 14 членів Агентства соціального проєктування, яке проводить фінансовані Кремлем інформаційні операції, спрямовані на підрив суверенітету, демократії та верховенства права в Україні та в усьому світі.

Велика Британія раніше запровадила санкції проти цього Агентства та кількох її лідерів у 2024 році. Зараз санкції націлені на всі рівні організації.

Крім того, сьогоднішні заходи вдарять по самій суті зусиль Путіна обійти санкції та допоможуть заблокувати його невдалі спроби відновити зв'язок з міжнародною економікою.

Сьогоднішні дії спрямовані проти 46 фінансових установ, які допомагають Росії обійти санкції, а також проти Санкт-Петербурзької валютної біржі та Російського агентства зі страхування вкладів, яке страхує російські банки. Ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії.

Також Велика Британія накладе санкції на ще 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, разом з тими, хто забезпечує цей флот. Прем'єр-міністр оголосив про 110 санкцій, пов'язаних з тіньовим флотом, перед своїм візитом до Києва на початку цього місяця.

Серед сьогоднішніх цілей санкцій – Джон Майкл Ормерод, громадянин Великої Британії, який закуповував судна для російського тіньового флоту, та два російські капітани танкерів тіньового флоту. Ці дії накладають особисті витрати на тих, хто підтримує торгівлю Росії нафтою, і є ще одним кроком у особистій місії Міністра закордонних справ щодо стримування Кремля та є важливою частиною Плану змін для забезпечення безпеки Великої Британії.

Велика Британія також працює з партнерами над посиленням ліміту цін на нафту, який обмежує ціну, яку Росія може стягувати за свою нафту, якщо вона транспортується з використанням послуг G7, таких як страхування та доставка. Ми переглядаємо рівень ціни на сиру нафту в 60 доларів, щоб знизити ліміт ближче до собівартості виробництва та вдарити по Путіну по його нафтових доходах.

Нагадаємо, Євросоюз сьогодні схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту, повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас.