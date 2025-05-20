Пісторіус: Путін виграє час своїми переговорами зі США, а насправді миру не хоче

Німецький міністр оборони вважає, що на Росію треба продовжувати тиснути.

Німецький міністр закордонних справ Борис Пісторіус вважає, що Путін замість того, аби прагнути до миру, виграє час своїми перемовинами зі США, передає The Guardian. Міністр вважає, що Європі варто посилити тиск на Росію новими санкціями.

Особливо – проти енергетичного сектору. Пісторіус додав, що нещодавно російські масовані атаки промовляють гучніше, ніж заяви про мирний процес, які чують уже протягом тривалого часу.

"Путін очевидно виграє час, на жаль, ми маємо сказати, що Путін насправді не зацікавлений у мирі", – прокоментував він.

"Він досі не готовий до консенсусу, лише говорив про припинення вогню на власних умовах", – додав голова МО Німеччини.

Коментарі міністра пролунали перед зустріччю очільників оборонних міністерств і міністерств закордонних справ ЄС.