Зеленський: обговорюють зустріч із Росією за участі країн ЄС, Британії і США

Одним із варіантів зустрічі з Росією є зустріч за участі представників України, США, країн Євросоюзу та Великої Британії. Про це президент Володимир Зеленський сказав учора журналістам за результатами вчорашніх переговорів із Дональдом Трампом.
Україна хотіла би, щоб така зустріч була на високому рівні. Провести її можуть у Туреччині, де минулого тижня були перемовини України і Росії, Ватикані, який запропонував себе як майданчик зустрічі Києва і Москви, або ж в нейтральній Швейцарії.
"Ми розглядаємо ці три майданчика. Усі три країни хороші, не хочу проговорювати, де комфортніше. Питання не про комфорт, питання, хто зможе це організувати з відповідним результатом після закінчення зустрічі", – сказав Зеленський.
Він вважає, що найближчим часом стосовно цього буде відповідь.
Зеленський за результатами двох телефонних розмов з американським президентом сказав, що Дональд Трамп вважає, що найважливішім зараз є прямі перемовини. Трамп переконаний, що Росія даватиме відповідні сигнали про те, яким може бути припинення вогню та яке у них бачення. Зеленський попросив, аби США розглядали неможливі до виконання російські умови як її небажання іти до миру.
- Учора президент США провів дві розмови з Зеленським і одну – з Путіним. За результатами розмови з Путіним Трамп дав зрозуміти, що поки що нових санкцій не буде. Попри те, що Москва не пішла на безумовне припинення вогню на 30 днів, вимогу якого їй висунули ще 10 травня лідери "коаліції охочих" за підтримки Дональда Трампа.
- Трамп сказав, що Україна і Росія негайно почнуть переговори про припинення вогню і закінчення війни. Однак переговори про припинення вогню уже були 16 травня в Туреччині, куди Росія відправила делегацію невідповідного рівня. Росія на повне припинення вогню тоді не погодилася.