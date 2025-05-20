Зеленський: обговорюють зустріч із Росією за участі країн ЄС, Британії і США

Вони можуть пройти в Ватикані, Туреччині або Швейцарії.

Одним із варіантів зустрічі з Росією є зустріч за участі представників України, США, країн Євросоюзу та Великої Британії. Про це президент Володимир Зеленський сказав учора журналістам за результатами вчорашніх переговорів із Дональдом Трампом.

Україна хотіла би, щоб така зустріч була на високому рівні. Провести її можуть у Туреччині, де минулого тижня були перемовини України і Росії, Ватикані, який запропонував себе як майданчик зустрічі Києва і Москви, або ж в нейтральній Швейцарії.

"Ми розглядаємо ці три майданчика. Усі три країни хороші, не хочу проговорювати, де комфортніше. Питання не про комфорт, питання, хто зможе це організувати з відповідним результатом після закінчення зустрічі", – сказав Зеленський.

Він вважає, що найближчим часом стосовно цього буде відповідь.

Зеленський за результатами двох телефонних розмов з американським президентом сказав, що Дональд Трамп вважає, що найважливішім зараз є прямі перемовини. Трамп переконаний, що Росія даватиме відповідні сигнали про те, яким може бути припинення вогню та яке у них бачення. Зеленський попросив, аби США розглядали неможливі до виконання російські умови як її небажання іти до миру.