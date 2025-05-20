Хусити оголосили про “морську блокаду” порту Хайфа в Ізраїлі

Єменські хусити оголосили про те, що вони назвали “морською блокадою” ізраїльського порту Хайфа.
Про це повідомляє Reuters.
“Усі компанії, чиї судна присутні в цьому порту або прямують до нього, цим повідомляються, що станом на момент цього оголошення вищезгаданий порт був включений до списку цілей”, - заявив речник хуситів Ях'я Сарі.
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Єменські хусити атакували міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі балістичною ракетою.
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Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити балістичну ракету. У ЦАХАЛ заявили, що зробили кілька спроб перехопити ракету, випущену з території Ємену, однак всі вони були невдалими.
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