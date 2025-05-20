Хусити оголосили про “морську блокаду” порту Хайфа в Ізраїлі

Єменські хусити попередили про це компанії, чиї судна присутні в цьому порту або прямують до нього.

Єменські хусити оголосили про те, що вони назвали “морською блокадою” ізраїльського порту Хайфа.

Про це повідомляє Reuters.

“Усі компанії, чиї судна присутні в цьому порту або прямують до нього, цим повідомляються, що станом на момент цього оголошення вищезгаданий порт був включений до списку цілей”, - заявив речник хуситів Ях'я Сарі.