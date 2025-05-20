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Хусити оголосили про “морську блокаду” порту Хайфа в Ізраїлі

Єменські хусити попередили про це компанії, чиї судна присутні в цьому порту або прямують до нього.

Хусити оголосили про “морську блокаду” порту Хайфа в Ізраїлі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити оголосили про те, що вони назвали “морською блокадою” ізраїльського порту Хайфа.

Про це повідомляє Reuters.

“Усі компанії, чиї судна присутні в цьому порту або прямують до нього, цим повідомляються, що станом на момент цього оголошення вищезгаданий порт був включений до списку цілей”, - заявив речник хуситів Ях'я Сарі.

  • Єменські хусити атакували міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі балістичною ракетою. 

  • Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити балістичну ракету. У ЦАХАЛ заявили, що зробили кілька спроб перехопити ракету, випущену з території Ємену, однак всі вони були невдалими. 

  • Аеропорт призупиняв роботу на годину і наразі запрацював у звичному режимі, проте кілька іноземних авіакомпаній вирішили призупинити рейси в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві.

  • Хусити оголосили про запровадження повної повітряної блокади Ізраїлю у відповідь на рішення ізраїльського уряду розширити свої військові операції у Смузі Гази.

  • Винищувачі Армії оборони Ізраїлю атакували цілі терористичного режиму хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього.
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