Ізраїль атакував Ємен після удару хуситів по аеропорту Бен-Гуріон

Армія оборони Ізраїлю атакувала хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього.

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю атакували цілі терористичного режиму хуситів у морському порту Ходейда в Ємені та навколо нього.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

“Напад було здійснено у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти Держави Ізраїль, під час яких у напрямку території країни та її громадян були запущені ракети класу "земля-земля" та безпілотні літальні апарати”, - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що терористична інфраструктура, яка була атакована в морському порту Ходейда, слугує основним джерелом доходу для режиму хуситів.

Зокрема цей порт використовується для перевезення іранської зброї, обладнання для військових потреб та інших потреб терористів.

Також Ізраїль атакував бетонний завод "Баджіл" на схід від Ходейди, який слугує важливим економічним ресурсом для хуситів і використовується для будівництва тунелів та військової інфраструктури.