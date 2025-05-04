Нетаньягу пообіцяв Ірану та хуситам відповідь за ракетний удар по аеропорту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по хуситах та Ірану після ракетної атаки по ізраїльському аеропорту.

Про це пише Financial Times та Нетаньягу у соцмережі Х.

"Атаки хуситів здійснюються з Ірану. Ізраїль відповість на напад хуситів на наш головний аеропорт ТА, у час і в місці, які ми оберемо, їхнім іранським терористам", – написав прем'єр Ізраїлю у соцмережі Х.

Він процитував березневий пост президента США Дональда Трампа, в якому він попередив Іран, що США відповідатимуть на напади хуситів, звертаючись безпосередньо до Тегерана.

President Trump is absolutely right!



Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025

Пізніше в неділю Нетаньягу мав обговорити з офіційними особами як ракецію на удар по аеропорту, так і наступні кроки Ізраїлю у війні з ХАМАС у Газі.

У результаті ракетної атаки поранено чотирьох людей, перенесені рейси та залишився великий кратер поблизу автостоянки в межах периметра аеропорту Бен-Гуріон.