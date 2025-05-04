Нетаньягу пообіцяв Ірану та хуситам відповідь за ракетний удар по аеропорту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по хуситах та Ірану після ракетної атаки по ізраїльському аеропорту.
Про це пише Financial Times та Нетаньягу у соцмережі Х.
"Атаки хуситів здійснюються з Ірану. Ізраїль відповість на напад хуситів на наш головний аеропорт ТА, у час і в місці, які ми оберемо, їхнім іранським терористам", – написав прем'єр Ізраїлю у соцмережі Х.
Він процитував березневий пост президента США Дональда Трампа, в якому він попередив Іран, що США відповідатимуть на напади хуситів, звертаючись безпосередньо до Тегерана.
President Trump is absolutely right!— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025
Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI
Пізніше в неділю Нетаньягу мав обговорити з офіційними особами як ракецію на удар по аеропорту, так і наступні кроки Ізраїлю у війні з ХАМАС у Газі.
У результаті ракетної атаки поранено чотирьох людей, перенесені рейси та залишився великий кратер поблизу автостоянки в межах периметра аеропорту Бен-Гуріон.
- Єменські хусити атакували міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі балістичною ракетою.
- Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити балістичну ракету. У ЦАХАЛ заявили, що зробили кілька спроб перехопити ракету, випущену з території Ємену, однак всі вони були невдалими.
- Аеропорт призупиняв роботу на годину і наразі запрацював у звичному режимі, проте кілька іноземних авіакомпаній вирішили призупинити рейси в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що тепер Іран несе відповідальність за атаки єменських хуситів на військові кораблі США.