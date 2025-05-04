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Нетаньягу пообіцяв Ірану та хуситам відповідь за ракетний удар по аеропорту

За словами ізраїльського прем'єра, за атаки хуситів відповідальний Іран. 

Нетаньягу пообіцяв Ірану та хуситам відповідь за ракетний удар по аеропорту
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по хуситах та Ірану після ракетної атаки по ізраїльському аеропорту.

Про це пише Financial Times та Нетаньягу у соцмережі Х

"Атаки хуситів здійснюються з Ірану. Ізраїль відповість на напад хуситів на наш головний аеропорт ТА, у час і в місці, які ми оберемо, їхнім іранським терористам", – написав прем'єр Ізраїлю у соцмережі Х.

Він процитував березневий пост президента США Дональда Трампа, в якому він попередив Іран, що США відповідатимуть на напади хуситів, звертаючись безпосередньо до Тегерана.

Пізніше в неділю Нетаньягу мав обговорити з офіційними особами як ракецію на удар по аеропорту, так і наступні кроки Ізраїлю у війні з ХАМАС у Газі.

У результаті ракетної атаки поранено чотирьох людей, перенесені рейси та залишився великий кратер поблизу автостоянки в межах периметра аеропорту Бен-Гуріон.

  • Єменські хусити атакували міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі балістичною ракетою. 
  • Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити балістичну ракету. У ЦАХАЛ заявили, що зробили кілька спроб перехопити ракету, випущену з території Ємену, однак всі вони були невдалими. 
  • Аеропорт призупиняв роботу на годину і наразі запрацював у звичному режимі, проте кілька іноземних авіакомпаній вирішили призупинити рейси в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві.
  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що тепер Іран несе відповідальність за атаки єменських хуситів на військові кораблі США.
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