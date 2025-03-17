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Трамп: Іран несе відповідальність за атаки хуситів на військові кораблі США

За словами Тремпа, Іран постачає зброю єменським хуситам.

Трамп: Іран несе відповідальність за атаки хуситів на військові кораблі США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив у Truth Social, що тепер Іран несе відповідальність за атаки єменських хуситів на військові кораблі США, пише "Суспільне".

Президент США наголосив, що саме  Іран постачає хуситам зброю та фінансує операції угрупування, а також надає розвідувальну інформацію.

"Кожен постріл, зроблений хуситами, відтепер розглядатиметься як постріл зі зброї та керівництва Ірану, і Іран нестиме відповідальність і понесе наслідки, і ці наслідки будуть жахливими", — наголосив Трамп.

Трамп додав, що наступні напади хуситів зустрічатиме "велика сила" США на Близькому Сході.

  • Лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив у неділю, що його бойовики будуть націлюватися на кораблі США в Червоному морі, поки США продовжуватимуть атакувати Ємен. У Сполучених Штатах відповіли, що продовжуватимуть атакувати єменських хуситів, доки вони не припинять напади на кораблі.
  • Сьогодні вранці хусити повідомили, що здійснили другий напад на американський авіаносець USS Harry S. Truman у Червоному морі. Проте за даними джерел видання, військові літаки США збили в неділю 11 безпілотників хуситів, і жоден з яких не наблизився до "Трумена".
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