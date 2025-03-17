Трамп: Іран несе відповідальність за атаки хуситів на військові кораблі США

Президент США Дональд Трамп заявив у Truth Social, що тепер Іран несе відповідальність за атаки єменських хуситів на військові кораблі США, пише "Суспільне".

Президент США наголосив, що саме Іран постачає хуситам зброю та фінансує операції угрупування, а також надає розвідувальну інформацію.

"Кожен постріл, зроблений хуситами, відтепер розглядатиметься як постріл зі зброї та керівництва Ірану, і Іран нестиме відповідальність і понесе наслідки, і ці наслідки будуть жахливими", — наголосив Трамп.

Трамп додав, що наступні напади хуситів зустрічатиме "велика сила" США на Близькому Сході.

Лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті заявив у неділю, що його бойовики будуть націлюватися на кораблі США в Червоному морі, поки США продовжуватимуть атакувати Ємен. У Сполучених Штатах відповіли, що продовжуватимуть атакувати єменських хуситів, доки вони не припинять напади на кораблі.