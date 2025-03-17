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Каллас: ЄС планує надати Україні додаткову військову допомогу на 40 мільярдів євро

В ЄС привітали результати переговорів у Джидді.

Каллас: ЄС планує надати Україні додаткову військову допомогу на 40 мільярдів євро
Фото: EPA/UPG

Євросоюз продовжує підтримку оборонної ініціативи для України, яка передбачає додаткову військову допомогу на 40 млрд євро. Однак ЄС пришвидшити реалізацію ініціативи, щоб Україна могла захиститися від російської агресії.

Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

"По Україні є широка політична підтримка оборонної ініціативи у 40 мільярдів (євро). Безумовно, зараз дискусія точиться навколо деталей. Під час минулої Європейської ради ми отримали формулювання, що маємо рухатися швидко з цією ініціативою. Ми вже виконали певну роботу щодо цього і, будемо сподіватися, зможемо просуватися вперед. Тому що всі розуміють, що ми маємо продемонструвати нашу рішучість з підтримки України просто зараз, щоб вони могли захистити себе", — зазначила Кая Каллас.

Європейські урядовці привітали результати переговорів у Джидді між українською та американською делегаціями, водночас Каллас наголосила, що сама РФ демонструє, що насправді не прагне миру та готова висувати лише нові умови.

"Ми бачимо зараз, що Росія насправді не хоче миру. Також зрозуміло, що Росії насправді не можна довіряти. Вони скористаються цією нагодою, щоб висувати різні вимоги, які ми вже бачили раніше, - вони вимагають виконання головних цілей, які ставили перед собою. Тож будемо дивитися, як це розвиватиметься далі", — каже дипломат.

  • 17 березня  Рада Європейського Союзу схвалила третій транш для України в рамках програми Ukraine Facility. Розмір допомоги складає майже 3,5 млрд євро.
  • Раніше виділення коштів погодила Єврокомісія на основі позитивної оцінки звіту щодо виконання кроків Плану України у четвертому кварталі 2024 року. 
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