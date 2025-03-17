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Партія Орбана подала до парламенту законопроєкт, який забороняє ЛГБТ-прайд у Будапешті

Законопроєкт, представлений його партією "Фідес", заборонить прайд на тій підставі, що його можна вважати шкідливим для дітей.

Партія Орбана подала до парламенту законопроєкт, який забороняє ЛГБТ-прайд у Будапешті
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Керівна партія Угорщини подала до парламенту законопроєкт, який забороняє прайд-марш ЛГБТ+ спільнот і накладає штрафи на організаторів і людей, які відвідують захід, пише Reuters.

ЛГБT-парад Будапешт проводив протягом трьох десятиліть.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан критикував ЛГБТ+ людей і пообіцяв боротися з іноземним фінансуванням незалежних ЗМІ, опозиційних політиків і неурядових організацій в Угорщині в останні тижні, активізувавши свою кампанію перед виборами, які мають відбутися на початку наступного року.

Законопроєкт, представлений його партією "Фідес", заборонить прайд на тій підставі, що його можна вважати шкідливим для дітей.

“Запропонований законопроєкт вносить поправки до закону, який регулює право на збори, передбачаючи, що заборонено проводити збори, які порушують заборону, встановлену у законі про захист дітей”, ‒ йдеться у документі.

У ньому також йдеться, що поліція може використовувати камери для розпізнавання обличь, щоб ідентифікувати людей, які беруть участь у марші.

Організатори фестивалю, які стверджують, що він не становить загрози для дітей, нагадили Орбану, що свобода зібрань є конституційним правом.

  • Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, просуває християнсько-консервативну програму і в 2021 році заборонив “пропаганду гомосексуалізму” серед дітей, молодших за18 років, незважаючи на сильну критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.
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