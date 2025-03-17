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Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні

Німеччина може збільшити допомогу Україні на щонайменше 3 мільярдів євро.

Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Німецький Бундестаг може завтра ухвалити важливе рішення, яке зміцнить європейську безпеку та збільшить допомогу Україні на щонайменше 3 млрд євро.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише Укрінформ.

“Завтра в історичному рішенні ми інтегруємо нашу безпеку в Основний закон за допомогою поправки до Конституції, яка охоплює комплексно безпеку, посилює її, надає більшу підтримку Україні та виділяє значні додаткові кошти на інфраструктуру. Це потужний сигнал про те, що Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки, безпеки України та безпеки Європи… Наш внесок у європейський мир, який ми оприлюднимо в історичному рішенні завтра в німецькому Бундестазі, ‒ це те, чого ніколи раніше не робили в такому масштабі”, ‒ сказала Бербок.

Вона підтвердила, що цим рішенням нарешті буде відкрито шлях до виділення Україні ще 3 мільярдів євро у 2025 році.

“Таким чином, Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро, як і минулого року”, ‒ пояснила міністр.

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  • Раніше стало відомо, що Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів, забезпечених доходами від заморожених росактивів. Київ також отримав від Британії 752 млн фунтів – перший транш грошей, забезпечених доходами від заморожених активів РФ.
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