Трамп анонсував, що поговорить із Путіним у вівторок

Президент США Дональд Трамп під час польоту з Флориди до Вашингтона на літаку Air Force One сказав, що поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок.
Заяву американського президента наводять АР та Bloomberg.
"Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок", – сказав Трамп і додав, що для "угоди є хороші шанси".
За його словами, частиною розмови про завершення війни буде "земля та електростанції".
"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", – зазначив Трамп і назвав це "розподілом певних активів".
- Раніше Трамп вже говорив про проведення "хороших і продуктивних" обговорень із Путіним. Тоді із російським диктатором спілкувався спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
- Після проведення перемовин української і американської делегацій 11 березня в Саудівській Аравії Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з путіним і відправив до Москви Віткоффа, який уже брав участь у переговорах із росіянами.
- На початку березня Трамп заявив, що вірить Путіну щодо бажання завершити війну. Від України вимагає "взяти себе в руки та виконати роботу".