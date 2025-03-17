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Трамп анонсував, що поговорить із Путіним у вівторок

Він заявив, що однією із тем розмови будуть "земля та електростанції". 

Трамп анонсував, що поговорить із Путіним у вівторок
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час польоту з Флориди до Вашингтона на літаку Air Force One сказав, що поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок.

Заяву американського президента наводять АР та Bloomberg.

"Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок", – сказав Трамп і додав, що для "угоди є хороші шанси". 

За його словами, частиною розмови про завершення війни буде "земля та електростанції".

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", – зазначив Трамп і назвав це "розподілом певних активів".

  • Раніше Трамп вже говорив про проведення "хороших і продуктивних" обговорень із Путіним. Тоді із російським диктатором спілкувався спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
  • Після проведення перемовин української і американської делегацій 11 березня в Саудівській Аравії Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з путіним і відправив до Москви Віткоффа, який уже брав участь у переговорах із росіянами. 
  • На початку березня Трамп заявив, що вірить Путіну щодо бажання завершити війну. Від України вимагає "взяти себе в руки та виконати роботу".

 

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