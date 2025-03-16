Під час перезмінки на станцію привозять річний запас продуктів та інших необхідних речей.

Науково-дослідний корабель "Ноосфера" із командою 30-ї української антарктичної експедиції на борту прибув до станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Наше судно «Ноосфера» доставило до станції «Академік Вернадський» 30-ту Українську антарктичну експедицію. Це відбулося вчора, 15 березня 2025 року, пізно ввечері за українським часом", - ідеться в повідомленні.

В Антарктиці вже почалася осінь, тому погода дуже мінлива. Тож полярники та екіпаж "Ноосфери" поспішають розвантажити судно. Через рельєф дна воно не може підійти до причалів станції, тому зупинилося неподалік, у протоці Пенола. Звідти всі вантажі перевозитимуть до "Вернадського" моторними човнами.

Під час перезмінки на станцію привозять річний запас продуктів та інших необхідних речей, зокрема дезель для генераторів, які забезпечують електроенергію та опалення станції.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо. що минулого року до української станції “Вернадський” вперше завітав імператорський пінгвін.