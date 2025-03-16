FT: Сі Цзіньпін проігнорував ювілейний саміт з нагоди диполатичних відносин ЄС з Китаєм

У ЄС зазначають, що Китай не збирається вживати конкретних кроків на користь співпраці, попри неодноразові заклики.

Президент Китаю Сі Цзіньпін смакує напій у ресторані на перевалі Турмале в Піренейських горах, Франція, 7 травня 2024 року.

Президент Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення відвідати Брюссель на саміт з нагоди 50-ї річниці дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Замість нього на захід вирушить прем'єр-міністр Лі Цянь.

Про це пише Financial Times.

Пекін повідомив офіційним особам ЄС, що на саміті в Брюсселі з президентами Європейської Ради та Комісії зустрінеться прем'єр-міністр Лі Цянь.

Як пише видання, зазвичай прем’єр-міністр відвідує саміт у Брюсселі, а Сі — в Пекіні, але ЄС вважає, що з врахуванням важливості цієї зустрічі лідер Китаю повинен бути присутнім на ній.

Місця проведення самітів ЄС-Китай зазвичай чергуються між Брюсселем і Пекіном: Лі відвідує Брюссель, а Сі — Пекін. Однак Євросоюз вважає, що на зустріч, присвячену ювілею відносин, має прибути саме китайський лідер.

Співрозмовники повідомляють, що хоча переговори між ЄС і Китаєм тривають, але початкова зневага Сі щодо запрошення в Брюссель, підтвердила думку багатьох в ЄС про те, що Китай не збирається вживати конкретних кроків на користь співпраці, попри неодноразові заклики.

Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля. ЄС також ввів мита на імпорт китайських електромобілів, стверджуючи, що вони субсидуються.

Офіційні особи в Брюсселі кажуть, що Китай, який минулого року мав активне сальдо торгівлі з ЄС у у 304,5 млрд євро, недостатньо робить для відновлення торгового балансу шляхом зменшення субсидій для своєї промисловості та зниження торговельних бар’єрів для іноземних компаній, які ведуть бізнес у другій за величиною економіці світу.

"Відносини замерзли", — сказав високопоставлений дипломат ЄС. — "Це зміна тону, а не суті. Їхня політика не зміниться, і те саме стосується нас".

Лу Шайє, колишній посол Китаю у Франції, який зараз є спеціальним представником Пекіна з європейських справ, сказав, що політика Китаю щодо Європи завжди "захищала мир, дружбу, співпрацю та взаємну вигоду".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в лютому, що, хоча ЄС продовжуватиме "зменшувати ризики", захищаючи свою промисловість, "ми можемо знайти угоди, які могли б навіть розширити наші торгові та інвестиційні зв’язки".