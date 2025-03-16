FT: Сі Цзіньпін проігнорував ювілейний саміт з нагоди диполатичних відносин ЄС з Китаєм

Президент Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення відвідати Брюссель на саміт з нагоди 50-ї річниці дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Замість нього на захід вирушить прем'єр-міністр Лі Цянь.
Про це пише Financial Times.
Пекін повідомив офіційним особам ЄС, що на саміті в Брюсселі з президентами Європейської Ради та Комісії зустрінеться прем'єр-міністр Лі Цянь.
Як пише видання, зазвичай прем’єр-міністр відвідує саміт у Брюсселі, а Сі — в Пекіні, але ЄС вважає, що з врахуванням важливості цієї зустрічі лідер Китаю повинен бути присутнім на ній.
Місця проведення самітів ЄС-Китай зазвичай чергуються між Брюсселем і Пекіном: Лі відвідує Брюссель, а Сі — Пекін. Однак Євросоюз вважає, що на зустріч, присвячену ювілею відносин, має прибути саме китайський лідер.
Співрозмовники повідомляють, що хоча переговори між ЄС і Китаєм тривають, але початкова зневага Сі щодо запрошення в Брюссель, підтвердила думку багатьох в ЄС про те, що Китай не збирається вживати конкретних кроків на користь співпраці, попри неодноразові заклики.
Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля. ЄС також ввів мита на імпорт китайських електромобілів, стверджуючи, що вони субсидуються.
Офіційні особи в Брюсселі кажуть, що Китай, який минулого року мав активне сальдо торгівлі з ЄС у у 304,5 млрд євро, недостатньо робить для відновлення торгового балансу шляхом зменшення субсидій для своєї промисловості та зниження торговельних бар’єрів для іноземних компаній, які ведуть бізнес у другій за величиною економіці світу.
"Відносини замерзли", — сказав високопоставлений дипломат ЄС. — "Це зміна тону, а не суті. Їхня політика не зміниться, і те саме стосується нас".
Лу Шайє, колишній посол Китаю у Франції, який зараз є спеціальним представником Пекіна з європейських справ, сказав, що політика Китаю щодо Європи завжди "захищала мир, дружбу, співпрацю та взаємну вигоду".
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в лютому, що, хоча ЄС продовжуватиме "зменшувати ризики", захищаючи свою промисловість, "ми можемо знайти угоди, які могли б навіть розширити наші торгові та інвестиційні зв’язки".
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що торгівельна угода з Китаєм "можлива". На початку лютого Трамп ввів додаткові 10% мита на китайський імпорт. Через два дні тарифна комісія Державної ради Китаю оголосила, що з 10 лютого введе 15% податок на вугілля та скраплений природний газ (СПГ) із США, а також 10% мито на американську сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі транспортні засоби.