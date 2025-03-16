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Японія планує розгорнути на острові Кюсю ракети великої дальності, — ЗМІ

Таке рішення пов'язане через напруження навколо Тайваню.

Японія планує розгорнути на острові Кюсю ракети великої дальності, — ЗМІ
Фото: Kyodo

Японія розглядає можливість розміщення ракет великої дальності на південно-західному острові Кюсю через напружену ситуацію навколо Тайваню. 

Про це пише Kyodo News з посиланням на урядові джерела.

За інформацією видання ці заходи проводяться в рамках зусиль країни з набуття "контрударних можливостей" для ураження ворожих цілей у разі надзвичайної ситуації.

Розгортання ракет великої дальності розпочнеться в березні 2026 року, воно спрямоване на зміцнення безпеки ланцюга островів Нансей на південному заході країни, стратегічно важливого через його близькість до Тайваню, на тлі зростаючих побоювань, що на острів може вторгнутися Китай.

Наразі влада оцінює можливі місця дислокації ракет, а місцеві жителі стурбовані тим, що вони можуть стати об’єктами ворожих атак.

За інформацією урядових джерел, ракети можуть бути розміщені в гарнізонах наземних ракетних полків Сухопутних сил самооборони в Юфу в префектурі Оіта та в місті Кумамото.

Південна префектура острова Окінава, яка розташована ближче до материкового Китаю, навряд чи стане місцем розгортання через побоювання, що це може посилити напруженість у відносинах з Пекіном, повідомили джерела.

Ракети, які будуть розгорнуті, є модернізованою версією керованої ракети типу GSDF Type-12 класу "земля-корабель" із збільшеним радіусом дії 1000 кілометрів. Розгортання на Кюсю дозволить досягти Північної Кореї та прибережних районів Китаю.

  • У січні китайські військові літаки та військові кораблі здійснили перше бойове патрулювання у новому році навколо острова Тайвань. Це сталося після того, як президент Тайваню Лай Чін Те знову висловив готовність переговори з Пекіном. 
  • У грудні 2024 Тайвань заявив, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття.
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