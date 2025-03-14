Китайські державні нафтові компанії припинили купувати російську нафти або зменшили обсяги закупівель

Росія є найбільшим постачальником нафти в Китай.

Дві китайські державні нафтові компанії у березні призупинили закупівлю російської нафти, ще дві скоротили обсяги закупівель через нещодавні санкції США проти нафтової галузі РФ.

Про це повідомила агенція Reuters.

Зокрема, китайські державні компанії Sinopec і Zhenhua Oil призупинили закупівлі російської нафти у березні, через ризик потрапити під вторинні санкції.

Джерела Reuters зазначило, що одна з державних компаній припинила закупівлю російської нафти, оскільки проводить додаткові перевірки відповідності та чекає на “чітку картину” щодо можливої російсько-американської угоди про припинення війни Росії проти України.

Компанія відновить закупівлі, якщо переговори призведуть до пом’якшення або скасування санкцій США щодо російської нафти.

Керівник компанії-трейдера, близький до російського постачальника, який регулярно має справу з китайськими державними покупцями, сказав, що компанії уникають нафти, видобутої компаніями, що нещодавно потрапили під санкції США.

Досі китайські державні компанії були ключовими клієнтами російської нафти, купуючи приблизно половину російських поставок до Китаю, або близько 1,3 мільйона барелів на добу.

Росія є найбільшим постачальником нафти в Китай, на неї припадає 20% імпорту сирої нафти.

Компанії PetroChina і CNOOC продовжила закупівлі російської нафти, але в менших обсягах.

Нагадаємо, США учора не продовжили дозвіл російським банкам обробляти європейські платежі за продаж нафти.

Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після 3-місячного падіння.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями.

У січні США запровадили санкції проти нафтового сектору РФ, внісши до санкційного списку близько 160 суден, а також ряд великих нафтових компаній, страховиків та посередників.