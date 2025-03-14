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Прем'єр Японії зізнався, що роздавав депутатам подарункові сертифікати

У відставку голова уряду не збирається.

Прем'єр Японії зізнався, що роздавав депутатам подарункові сертифікати
Сігеру Ішіба
Фото: EPA/UPG

Очільник японського уряду Сігеру Ішіба опинився в епіцентрі скандалу: політика звинуватили у порушенні законодавства через передачу 15 депутатам подарункових сертифікатів.

Як пише Bloomberg, прем'єр сам визнав, що поширював у парламенті картки на суму 100 тисяч єн (676 доларів), які можна було обміняти на товари у торговельних центрах. За його словами, це не може вважатися корупцією, адже не було платою за політичну діяльність, а депутати не є представниками того округу, де мешкає Ішіба. 

Урядовець не бачить підстав для того, щоб подавати у відставку.

Курйозна історія лише підкріпила падіння довіри до прем'єра. Останнім часом його рейтинги знизилися на тлі здорожчання життя, а також нездатності провести через парламент проєкт бюджету на 2025 рік. У Ліберально-демократичній партії все активніше говорять про зміну лідера та висловлення недовіри Ішібі.  

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