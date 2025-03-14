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Демократи в Сенаті погодились голосувати за уникнення шатдауну

Супротив тривав рівно одну добу.

Демократи в Сенаті погодились голосувати за уникнення шатдауну
Чак Шумер
Фото: EPA/UPG

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що він та його однопартійці проголосують за продовження фінансування федеральних органів на нинішньому рівні до вересня 2025 року задля уникнення шатдауну. 

Як пише Bloomberg, лише вчора політик стверджував, що демократи блокуватимуть цей документ і вимагатимуть схвалення альтернативного з коротким терміном фінансування до 11 квітня. Проте зараз Шумер вбачає загрозу того, що шатдаун "надасть Дональду Трампу та Ілону Маску карт-бланш".

До опівночі п'ятниці Конгрес має ухвалити, а президент підписати законопроєкт про державне фінансування - інакше у суботу низка федеральних органів просто припинить роботу. 

Раніше демократи наполягали на включенні до документа обмежень щодо департаменту урядової ефективності Маска, який шляхом масових звільнень та втручання в роботу інших установ нібито "заощаджує" для США мільярди доларів.  

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