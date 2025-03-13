Франція пропонує Європі відмовитися від озброєнь американського походження

Є побоювання, що поставки зброї зі США можуть бути припинені або їхнє використання може контролюватися виробниками у Штатах, а це обмежить можливості європейських країн.

Франція закликає європейські країни зосередитися на інвестиціях у своїх виробників зброї та відмовитися від озброєнь американського виробництва на тлі рекордних витрат на оборону.

Таку заяву зробив французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад, передає Euronews.

На його думку, Європі потрібна власна зброя, щоб по-справжньому контролювати свою безпеку, тож треба скористатися історичним моментом для зміцнення своєї військової незалежності, особливо на тлі рішення адміністрації Дональда Трампа припинити військову допомогу та передачу розвідданих Україні.

Хаддад наголосив, що підтримка європейського оборонного сектору — це «єдиний спосіб для Європи здобути незалежність» і самостійно контролювати свою безпеку. Існують побоювання, що поставки американської зброї можуть бути припинені або їхнє використання може контролюватися виробниками у США, що обмежить можливості європейських країн.

«Якщо у вас є технологічні знання, у вас є контроль над їхнім застосуванням», — сказав французький міністр.

Як приклад Хаддад навів ситуацію з використання ракет великої дальності Україною для ударів по території Росії. Як відомо, Україна мала певні обмеження, аби застосовувати ці ракети по території РФ.

«Подивіться на наші дискусії щодо ракет великої дальності, відправлених в Україну. Якщо у вас є американські компоненти, і американці вирішать, що ці ракети не можуть завдавати глибоких ударів для захисту від російських цілей, вони можуть контролювати їхнє використання, навіть якщо європейські країни, які передали зброю, дали на це згоду», — пояснив міністр.

Як відомо, ЄС оголосив про інвестиційний пакет на суму до 800 мільярдів євро для зміцнення оборони та розвитку власного оборонного виробництва. План переозброєння також передбачає виділення 150 мільярдів євро на радари, протиповітряну оборону, ракети та безпілотники.

Франція та інші країни наголошують, що кошти мають залишатися в європейській економіці, сприяючи розвитку місцевих технологій та створенню робочих місць у ЄС, а не в США.

«Політично ви також маєте показати, що це сприяє реіндустріалізації, створенню фабрик, робочих місць, а не фінансуванню оборонних підприємств у Кентуккі чи Пенсильванії», — заявив Хаддад.