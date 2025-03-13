Колишній спікер парламенту Греції склав присягу президента країни

Колишній спікер парламенту Греції Константінос Тассулас склав присягу президента, пише Reuters.
Тассулас, юрист і депутат від керівної правоцентристської партії, у четвер склав присягу як новий президент.
66-річний політик був номінований прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом на переважно церемоніальну роль. Він замінив Катерину Сакелларопулу, чий п'ятирічний термін повноважень закінчився на початку березня.
- Тассуласа на посаді парламент схвалили з четвертої спроби 12 лютого.
- У 2020 році парламент Греції обрав президенткою Катерину Сакелларопулу. Вона стала першою жінкою на цій посаді. За неї проголосував 261 з 300 депутатів.