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Колишній спікер парламенту Греції склав присягу президента країни

П'ятирічні повноваження Катерини Сакелларопулу закінчилися на початку березня.

Колишній спікер парламенту Греції склав присягу президента країни
Колишній спікер парламенту Греції Константінос Тассулас склав присягу президента
Фото: EPA/UPG

Колишній спікер парламенту Греції Константінос Тассулас склав присягу президента, пише Reuters.

Тассулас, юрист і депутат від керівної правоцентристської партії, у четвер склав присягу як новий президент.

66-річний політик був номінований прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом на переважно церемоніальну роль. Він замінив Катерину Сакелларопулу, чий п'ятирічний термін повноважень закінчився на початку березня.

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  • Тассуласа на посаді парламент схвалили з четвертої спроби 12 лютого.
  • У 2020 році парламент Греції обрав президенткою Катерину Сакелларопулу. Вона стала першою жінкою на цій посаді. За неї проголосував 261 з 300 депутатів.
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