Пропозиція припинення вогню: Туск вважає сигнали з Росії невтішними

Польський прем'єр все ж сподівається на успіх у домовленості між воюючими країнами, США і Європою.

Сигнали з Росії стосовно можливості піти на пропозицію США і встановити 30-денний режим повного припинення вогню поки невтішні, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише The Guardian. Туск поспілкувався з журналістами після повернення з перемовин в Анкарі, на який йшлося про роль Туреччини в безпекових гарантіях для України.

Він сказав, що ніхто не знає, чи Росія прийме пропозицію, "чи продовжить висувати умови, неприйнятні для інших партнерів". Прем'єр оцінює перші сигнали з Москви як "незадовільні, якщо не сказати загадкові".

"По правді кажучи, ніхто насправді не знає, чи прийме Росія першу пропозицію... чи вона продовжуватиме висувати умови, неприйнятні для інших партнерів", – сказав він.