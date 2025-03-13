Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
ГоловнаСвіт

Пропозиція припинення вогню: Туск вважає сигнали з Росії невтішними

Польський прем'єр все ж сподівається на успіх у домовленості між воюючими країнами, США і Європою. 

Пропозиція припинення вогню: Туск вважає сигнали з Росії невтішними
глава уряду Польщі Дональд Туск
Фото: ОПУ

Сигнали з Росії стосовно можливості піти на пропозицію США і встановити 30-денний режим повного припинення вогню поки невтішні, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише The Guardian. Туск поспілкувався з журналістами після повернення з перемовин в Анкарі, на який йшлося про роль Туреччини в безпекових гарантіях для України. 

Він сказав, що ніхто не знає, чи Росія прийме пропозицію, "чи продовжить висувати умови, неприйнятні для інших партнерів". Прем'єр оцінює перші сигнали з Москви як "незадовільні, якщо не сказати загадкові". 

"По правді кажучи, ніхто насправді не знає, чи прийме Росія першу пропозицію... чи вона продовжуватиме висувати умови, неприйнятні для інших партнерів", – сказав він.

  • 11 березня Україна прийняла пропозицію США піти на повне припинення вогню по всій лінії фронту. Початкова позиція Києва полягала в перемир'ї лише на морі і в повітрі, але Вашингтон вимагав тотального припинення бойових дій, і українська влада погодилася. Але перемир'я запрацює лише в разі згоди Росії. Поки що вона не надала жодного сигналу, що готова піти на це. Москва продовжує висувати власні вимоги, зокрема – визнання тимчасово окупованих областей і Криму "російськими" – червона лінія, яку Україна не перетинатиме. Також вона проти вступу України до НАТО та розміщення на її території миротворців – тобто проти гарантій безпеки, яких вимагає українська влада. Втім, офіційної відмови поки не було. 
  • Нині американський спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф полетів до Москви, де говоритиме про 30-денне перемир'я.
  • Більше на тему результатів перемовин – в матеріалі "Не опинитися в чиємусь меню". 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies