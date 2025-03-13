Пропозиція припинення вогню: Туск вважає сигнали з Росії невтішними

Сигнали з Росії стосовно можливості піти на пропозицію США і встановити 30-денний режим повного припинення вогню поки невтішні, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише The Guardian. Туск поспілкувався з журналістами після повернення з перемовин в Анкарі, на який йшлося про роль Туреччини в безпекових гарантіях для України.
Він сказав, що ніхто не знає, чи Росія прийме пропозицію, "чи продовжить висувати умови, неприйнятні для інших партнерів". Прем'єр оцінює перші сигнали з Москви як "незадовільні, якщо не сказати загадкові".
"По правді кажучи, ніхто насправді не знає, чи прийме Росія першу пропозицію... чи вона продовжуватиме висувати умови, неприйнятні для інших партнерів", – сказав він.
- 11 березня Україна прийняла пропозицію США піти на повне припинення вогню по всій лінії фронту. Початкова позиція Києва полягала в перемир'ї лише на морі і в повітрі, але Вашингтон вимагав тотального припинення бойових дій, і українська влада погодилася. Але перемир'я запрацює лише в разі згоди Росії. Поки що вона не надала жодного сигналу, що готова піти на це. Москва продовжує висувати власні вимоги, зокрема – визнання тимчасово окупованих областей і Криму "російськими" – червона лінія, яку Україна не перетинатиме. Також вона проти вступу України до НАТО та розміщення на її території миротворців – тобто проти гарантій безпеки, яких вимагає українська влада. Втім, офіційної відмови поки не було.
- Нині американський спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф полетів до Москви, де говоритиме про 30-денне перемир'я.
- Більше на тему результатів перемовин – в матеріалі "Не опинитися в чиємусь меню".