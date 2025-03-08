Парламент Греції провалив голосування за відставку уряду

Грецький парламент у п'ятницю не зміг оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Кіріакосом Міцотакісом на тлі найбільших за роки протестів, що відбуваються в Афінах та багатьох інших містах.

Як пише Reuters, 157 з 300 депутатів проголосували проти відставки кабінету міністрів, ініційованої опозицією через нібито приховування доказів та небажання влади взяти на себе відповідальність за залізничну аварію дворічної давнини.

Троща забрала життя 57 людей. У річницю трагедії сотні тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою притягнути до відповідальності урядовців, які причетні до критичних проблем з безпекою залізничного транспорту.

Прем'єр Кіріакос Міцотакіс вважає, що суспільство "ще підтвердить свою впевненість у нинішньому уряді так, як це зробив парламент", адже його економічна політика нібито "рятує Грецію від боргової кризи". На думку політика, проведення дострокових виборів зараз було б недоречним.