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Польща хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Також країна може вийти з Дублінської конвенції про заборону касетних боєприпасів.

Польща хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін
Ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Польща планує вийти з Оттавської конвенції, яка передбачає заборону протипіхотних мін.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Я рекомендуватиму Міноборони та Генштабу дати позитивну оцінку виходу Польщі з Оттавської конвенції та, можливо, з Дублінської. Я говорю тут про протипіхотні міни й касетні боєприпаси”, – сказав Туск під час виступу у Сеймі.

Він додав, що проведе консультації з міноборони щодо цієї пропозиції, і що Польща буде використовувати всі доступні засоби для забезпечення власної безпеки, оскільки всі країни, які оточують його країну, володіють цими озброєннями.

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Оттавська конвенція, до якої приєдналися 163 держави, була підписана у 1997 році і набула чинності у 1999 році. Вона забороняє використання, зберігання, виробництво і передачу протипіхотних мін і вимагає їхнього знищення. 

В свою чергу, Дублінська конвенція 2008 року забороняє використання, передачу та накопичення касетних боєприпасів.

  • Литва вийшла з міжнародної конвенції про заборону касетних бомб, посилаючись на занепокоєння щодо небезпеки з боку сусідньої Росії. Балтійська держава також заявила про свій намір вийти з іншого міжнародного договору, який забороняє використання протипіхотних мін.
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