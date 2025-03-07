У Німеччині росіянин отримав довічне ув’язнення за вбивство двох українських бійців

У Баварії суд виніс вирок росіянину, який наприкінці квітня 2024 року вбив двох українських військових, передає видання n-tv.

Оскільки вина обвинуваченого є особливо серйозною, тому його дострокове звільнення практично неможливе.

Відповідно до матеріалів слідства, загиблі і їхній убивця були добрими знайомими і в день трагедії вкотре зустрілися в центрі міста Мурнау. У цьому місті українці проходили лікування.

Під час застілля виникла сварка, і українець образив росіянина. Тоді нападник узяв ніж і спершу завдав ран своєму кривднику, а тоді – іншому українцю.

В обвинувальному висновку німецька Генеральна прокуратура припустила, що росіянин діяв через надмірний націоналізм і ненависть до українців. Проте суд не вважав політичний мотив доведеним.