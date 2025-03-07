Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
ГоловнаСвіт

У Німеччині росіянин отримав довічне ув’язнення за вбивство двох українських бійців

Трагедія сталася торік наприкінці квітня.

У Німеччині росіянин отримав довічне ув’язнення за вбивство двох українських бійців
наручники
Фото: Укрінформ

У Баварії суд виніс вирок росіянину, який наприкінці квітня 2024 року вбив двох українських військових, передає видання n-tv.

Оскільки вина обвинуваченого є особливо серйозною, тому його дострокове звільнення практично неможливе. 

Відповідно до матеріалів слідства, загиблі і їхній убивця були добрими знайомими і в день трагедії вкотре зустрілися в центрі міста Мурнау. У цьому місті українці проходили лікування.

Під час застілля виникла сварка, і українець образив росіянина. Тоді нападник узяв ніж і спершу завдав ран своєму кривднику, а тоді – іншому українцю. 

В обвинувальному висновку німецька Генеральна прокуратура припустила, що росіянин діяв через надмірний націоналізм і ненависть до українців. Проте суд не вважав політичний мотив доведеним. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies