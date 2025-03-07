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Російські військові атакували FPV-дронами Херсон та Янтарне, є поранені

Поранень зазнали двоє чоловіків. 

Російські військові атакували FPV-дронами Херсон та Янтарне, є поранені

У п'ятницю, 7 березня, російські FPV-дрони атакували цивільних у Херсоні та селі Янтарне. Унаслідок обстрілів постраждали люди. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що близько 17:30 армія РФ атакувала з FPV-дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 56-річний житель. Він — у тяжкому стані. Потерпілого доправили до лікарні з травматичною ампутацією гомілки", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, російські військові атакували з дрона населений пункт Янтарне. Під удар ворожого безпілотника потрапив 66-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. 

Стан потерпілого — легкий. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

  • У Херсонській області за минулу добу через російську агресію дві людини загинули, ще одна дістала поранення.
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