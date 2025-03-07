47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою на підтримку України і проти окупації ЗАЕС Росією

Згадали і про ротацію на станції, яку МАГАТЕ не погодило з Україною.

47 держав-членів МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, у якій підтримали суверенітет України і засудили окупацію Росією Запорізької АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Цю заяву озвучили на березневому засіданні Ради керуючих Агентства.

Держави-члени МАГАТЕ закликали Росію негайно припинити військові дії на українських ядерних об’єктах, проти них і пов’язаної інфраструктури, що створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Підписанти зазначили, що окупація ЗАЕС призвела до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки й захищеності у ширшому регіоні. Тому критично важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки. Також у заяві зазначили, що українські ядерні об’єкти зазнають пошкоджень внаслідок російських атак, зокрема, згадали обстріл Чорнобильської АЕС.

«Ми також із занепокоєнням відзначаємо, що інші ядерні об’єкти в Україні, зокрема Джерело нейтронів і лабораторія у Липцях, модернізована в межах проєкту технічного співробітництва МАГАТЕ, також зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Ці безвідповідальні напади повинні припинитися. Всі держави-члени МАГАТЕ мають працювати над захистом спільних зусиль та досягнень Агентства», - йдеться у заяві.

Також держави-члени МАГАТЕ засудили дії Росії для перешкоджання роботі Агентства в Україні. Зокрема, згадали про останню ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС, яка відбулася без погодження з Україною.

Відповідно до попередніх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та Генеральної конференції, країни закликали РФ вивести весь несанкціонований військовий і допоміжний персонал з території Запорізької АЕС та повернути станцію під повний контроль українських регуляторних органів.

Як відомо, наразі до складу Агентства входить 171 країна.