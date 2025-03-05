Галущенко розповів послам G7 про несанкціоновану ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС

українська делегація на зустрічі з послами G7 у Відні

У Відні міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з послами G7 питання ядерної та радіаційної безпеки і, зокрема, несанкціоновану ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

На зустрічі йшлося про питання ядерної та радіаційної безпеки на фоні постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Галущенко наголосив, що «ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися виключно за погодженням з українською владою та з дотриманням суверенітету й територіальної цілісності України» і додав, що будь-які дії всупереч цьому порушують міжнародне право та національне законодавство.

Також міністр розповів послам про атаку російського дрона на конфайнмент Чорнобильської АЕС та загрози, які це становить. Галущенко показав дипломатам уламки російського дрона «Герань-2» як речовий доказ атаки.