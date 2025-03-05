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Санду не прийняла вірчі грамоти від посла РФ, МЗС Росії вимагає пояснень

Олег Озеров перебуває у Кишиневі з жовтня 2024 року. 

Санду не прийняла вірчі грамоти від посла РФ, МЗС Росії вимагає пояснень
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду не прийняла вірчі грамоти від посла Росії Олега Озерова, призначеного у вересні 2024 року. Через це Міністерство закордонних справ РФ 5 березня викликало посла Молдови Ліліана Дарія і вручило йому ноту з вимогою роз’яснень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У російському МЗС заявили, що послу Молдови в Москві "висловили подив" тим, що Озеров все ще не вручив вірчі грамоти Санду.

У лютому 2025 року Санду заявила, що вірчі грамоти не були прийняті через "зневажливі заяви" російських офіційних осіб. "Не можна запрошувати представника [Росії] для вручення вірчої грамоти, коли офіційні особи в Москві роблять такі зневажливі заяви про Молдову. Це свідчить про неповагу Кремля до нашої країни, неповагу до суверенітету і територіальної цілісності", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде вручення, Санду сказала, що адміністрація президента Молдови пізніше вирішить, коли запросити посла.

Олег Озеров перебуває у Кишиневі з жовтня 2024 року. До вручення вірчих грамот диппредставник не вважається таким, що офіційно приступив до виконання своїх обов’язків.

У лютому МЗС  Молдови оголосило про закриття Російського культурного центру в центрі Кишинева після інциденту з дронами, які впали на території країни.

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