Стало відомо про ще двох потерпілих жителів Херсона, які постраждали від обстрілів РФ

До лікарні звернулись двоє жителів Херсона, котрі постраждали через російські обстріли.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Так, 4 березня, під ворожий удар у Дніпровському районі потрапив 22-річний чоловік. У нього - мінно-вибухова травма та контузія.
Внаслідок атаки 24 лютого постраждала 39-річна жінка. В неї діагностували вибухову й черепно-мозкову травми і струс головного мозку.
- Упродовж 5 березня російські війська вкотре атакували Херсон та область. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, є жертви.