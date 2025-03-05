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Стало відомо про ще двох потерпілих жителів Херсона, які постраждали від обстрілів РФ

У людей - мінно-вибухова травма, страус мозку.

Стало відомо про ще двох потерпілих жителів Херсона, які постраждали від обстрілів РФ
"швидка"
Фото: United24

До лікарні звернулись двоє жителів Херсона, котрі постраждали через російські обстріли. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, 4 березня, під ворожий удар у Дніпровському районі потрапив 22-річний чоловік. У нього - мінно-вибухова травма та контузія. 

Внаслідок атаки 24 лютого постраждала 39-річна жінка. В неї діагностували вибухову й черепно-мозкову травми і струс головного мозку. 

  • Упродовж 5 березня російські війська вкотре атакували Херсон та область. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, є жертви.
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