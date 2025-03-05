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Міноборони впровадило багаторівневу систему контролю якості сухпайків для військових

З початку року не допустили до постачання близько 90 000 комплектів.

Міноборони впровадило багаторівневу систему контролю якості сухпайків для військових
Ілюстративне фото
Фото: ДОТ

Міноборони посилило перевірку добових польових наборів продуктів для Збройних сил України і запровадило багаторівневу систему контролю за їх постачанням.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

Згідно з новими правилами, державні контракти на постачання сухпайків передбачають обов’язковий контроль у ветлабораторіях усіх його складових. Це стосується як перших і других страв, так і додаткових продуктів.

Після лабораторних випробувань постачальники отримують дозвіл на комплектування пайків. Надалі проводиться дегустація готових страв та оцінка їх харчової якості. 

Наступний етап – приймання партій пайків на об’єднаних центрах забезпечення ЗСУ. Його здійснює спеціальна комісія. З кожної партії відбирається певна кількість ящиків, які розкривають для перевірки комплектності складових та наявності протоколів випробувань на кожне найменування продукції. Виявлені під час контролю невідповідності - оперативно усувають. 

"Запроваджена система контролю спрямована на те, щоб до війська надходили лише якісні продукти. Виявлені невідповідності змушують постачальників покращувати складові сухпайків, що позитивно впливає на їх якість", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

Партії пайків, у яких виявили порушення, не приймаються та повертаються назад постачальнику для усунення недоліків. З початку року не допустили до постачання близько 90 000 комплектів. Серед найпоширеніших невідповідностей вимогам – нестача або надлишок окремих складових, порушення герметичності або виявлення продуктів, які не проходили випробування. Найбільше виявлених порушень стосувалися якості м’яса в перших та других стравах. 

Упродовж січня-лютого цього року за новою системою контролю вже прийнято понад 200 000 комплектів сухпайків. 

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