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"Білі янголи" врятували двох жінок з-під російських обстрілів на Донеччині

Росіяни знищили будинок цивільних.

"Білі янголи" врятували двох жінок з-під російських обстрілів на Донеччині
Фото: скріншот

Екіпаж "Білого Яногола" врятував життя двом мирних мешканкам Лиманщини Донецької області. Росіяни знищили їхній будинок.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Близько одинадцятої вечора ворог вдарив по Закітному. Вибух пролунав біля будинку, де мешкала 54-річна Ольга Павлівна з 88-річною матір’ю", — ідеться у повідомленні. 

Через удар у будинку вилетіли вікна, вигнуло двері та стіни дали тріщини. Жінки провели ніч у холодному будинку, а вранці вирішити евакуюватись. 

Під час евакуції екіпаж з людьми постійно чергували розвідувальні дрони ворога та наводили артилерію на всі транспортні засоби. На щастя, евакуація відбулася без жертв.

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