Екіпаж "Білого Яногола" врятував життя двом мирних мешканкам Лиманщини Донецької області. Росіяни знищили їхній будинок.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Близько одинадцятої вечора ворог вдарив по Закітному. Вибух пролунав біля будинку, де мешкала 54-річна Ольга Павлівна з 88-річною матір’ю", — ідеться у повідомленні.

Через удар у будинку вилетіли вікна, вигнуло двері та стіни дали тріщини. Жінки провели ніч у холодному будинку, а вранці вирішити евакуюватись.

Під час евакуції екіпаж з людьми постійно чергували розвідувальні дрони ворога та наводили артилерію на всі транспортні засоби. На щастя, евакуація відбулася без жертв.