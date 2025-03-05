​Антикорупційні органи розслідують схему на ремонті водогону у Дніпропетровській області

У результат держава зазнала збитків на суму 129 млн гривень.

САП і НАБУ проводять досудове розслідування у справі про розкрадання 129 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство встановило, що четверо зловмисників організували маніпуляції з тендером на реконструкцію водогону в Кам'янському районі. Зловмисники розробили схему завищення вартості трубної продукції більш ніж утричі та вибрали підконтрольну фірму.

Згідно з розслідуванням, після закупівлі труб у виробника за ринковими цінами ці труби перепродали комунальному підприємству за значно вищою вартістю. Внаслідок цих дій держава зазнала збитків на суму 129 млн гривень.

Четверо осіб, серед яких – організатор оборудки – отримали підозри.