«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
ГоловнаСуспільствоПодії

​Антикорупційні органи розслідують схему на ремонті водогону у Дніпропетровській області

У результат держава зазнала збитків на суму 129 млн гривень.

​Антикорупційні органи розслідують схему на ремонті водогону у Дніпропетровській області
НАБУ
Фото: Lb.ua

САП і НАБУ проводять досудове розслідування у справі про розкрадання 129 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Support LB.ua

Слідство встановило, що четверо зловмисників організували маніпуляції з тендером на реконструкцію водогону в Кам'янському районі. Зловмисники розробили схему завищення вартості трубної продукції більш ніж утричі та вибрали підконтрольну фірму.

Згідно з розслідуванням, після закупівлі труб у виробника за ринковими цінами ці труби перепродали комунальному підприємству за значно вищою вартістю. Внаслідок цих дій держава зазнала збитків на суму 129 млн гривень.

Четверо осіб, серед яких – організатор оборудки – отримали підозри.

  • У січні слідчий суддя ВАКС відправив під варту організатора групи.
  • Центр протидії корупції повідомляв, що у справі фігурує бізнесмен Леонід Дубинський.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies