​Антикорупційні органи розслідують схему на ремонті водогону у Дніпропетровській області

САП і НАБУ проводять досудове розслідування у справі про розкрадання 129 млн грн, виділених на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Слідство встановило, що четверо зловмисників організували маніпуляції з тендером на реконструкцію водогону в Кам'янському районі. Зловмисники розробили схему завищення вартості трубної продукції більш ніж утричі та вибрали підконтрольну фірму.
Згідно з розслідуванням, після закупівлі труб у виробника за ринковими цінами ці труби перепродали комунальному підприємству за значно вищою вартістю. Внаслідок цих дій держава зазнала збитків на суму 129 млн гривень.
Четверо осіб, серед яких – організатор оборудки – отримали підозри.
- У січні слідчий суддя ВАКС відправив під варту організатора групи.
- Центр протидії корупції повідомляв, що у справі фігурує бізнесмен Леонід Дубинський.