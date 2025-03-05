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Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК, раніше все писали від руки

З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть ВЛК, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК. 

Міноборони запустило електронний кабінет ВЛК, раніше все писали від руки
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

У Медичній інформаційній системі Збройних сил України запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК)

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії", - написав він у фейсбуці.

Умєров також пояснив, як працює електронний кабінет ВЛК: 

  •  Направлення на ВЛК із реєстру Оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК.
  •  Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.
  •  Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

"Раніше все писали від руки. Сьогодні - переходимо в цифровий формат. З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК", - зазначив міністр оборони.

Раніше в застосунку Резерв+ запустили електронне направлення на ВЛК, яке військовозобов’язані можуть  сформувати самостійно. Дані про людей з інвалідністю відображатимуться без ВЛК.

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