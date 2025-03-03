Стартував проєкт "Лінія дронів", долучитися до якого можуть цивільні і військові

Сьогодні стартує ініційований президентом проєкт "Лінія дронів", до якого можуть долучитися як військові, так і цивільні.

"Його мета – розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ. Ми створюємо мережу спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців", – написав у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров.

Він пояснив, що "Лінія дронів"– це створення "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат. Це надаватиме піхоті повітряний супровід і прикриття.

Проєкт уже отримав додаткові 4.6 млрд грн фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

Долучитися до проєкту можуть як військові, так і цивільні. Зокрема, можна стати частиною одного з найкращих формувань:

РАРОГ

К-2

ФЕНІКС

АХІЛЛЕС

ПТАХИ МАДЯРА

Рустем Умєров каже, що особи, які долучаться, отримають:

Спеціалізовану підготовку БЗВП (бойове застосування військових підрозділів) з акцентом на практичні заняття

Тактичну підготовку та навчання роботі з безпілотними комплексами

Досвід реальних бойових операцій та методи перехоплення ворожих дронів.

Щоб долучитися, потрібно заповніти анкету на сайті droneline.army.gov.ua або звернутися на гарячу лінію 0 800 301 314. Також можна подати заявку через Дію або Армія+.