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Стартував проєкт "Лінія дронів", долучитися до якого можуть цивільні і військові

Проєкт вже отримав додаткові 4,6 млрд фінансування від МІноборони.

Стартував проєкт "Лінія дронів", долучитися до якого можуть цивільні і військові
війна з РФ, фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні стартує ініційований президентом проєкт "Лінія дронів", до якого можуть долучитися як військові, так і цивільні. 

"Його мета – розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ. Ми створюємо мережу спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців", – написав у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров. 

Він пояснив, що "Лінія дронів"– це створення "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат. Це надаватиме піхоті повітряний супровід і прикриття.

Проєкт уже отримав додаткові 4.6 млрд грн фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

Долучитися до проєкту можуть як військові, так і цивільні. Зокрема, можна стати частиною одного з найкращих формувань:

  • РАРОГ
  • К-2
  • ФЕНІКС
  • АХІЛЛЕС
  • ПТАХИ МАДЯРА

Рустем Умєров каже, що особи, які долучаться, отримають:

  • Спеціалізовану підготовку БЗВП (бойове застосування військових підрозділів) з акцентом на практичні заняття
  • Тактичну підготовку та навчання роботі з безпілотними комплексами
  • Досвід реальних бойових операцій та методи перехоплення ворожих дронів.

Щоб долучитися, потрібно заповніти анкету на сайті droneline.army.gov.ua або звернутися на гарячу лінію 0 800 301 314. Також можна подати заявку через Дію або Армія+.

  • На початку лютого 5 новостворених полків Сухопутних військ і "Птахи Мадяра" оголосили про набір бійців.
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