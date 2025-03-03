У Донецькій області через РФ загинули двоє людей, а троє – поранені

Через російські обстріли у Донецькій області загинули двоє людей. Ще троє – поранені.

Про це повідомили у Нацполіції.

Війська РФ здійснили 3 268 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Влучання стались у 9 населених пунктах: містах Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, селах Андріївка-Клевцове, Іванопілля, Комар, Нова Полтавка, Плещіївка.

Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.

По Покровську росіяни вдарили з артилерії. Там вбили двох цивільних осіб, ще одну людину поранили. Пошкоджено три приватних будинки.

На Костянтинівку ворог скинув 2 авіабомби «ФАБ-250» - травмовано жінку, пошкоджено 10 приватних будинків, газопровід, лінію електропередач.

Трьома бомбами «УПМБ Д-30 СН» окупанти поцілили по центру Андріївки-Клевцового.Там є поранений, пошкоджень зазнали приватний будинок, 2 магазини, заклад освіти, приміщення пошти, автомобіль. Ще одна бомба розірвалася в Комарі, пошкодивши 2 магазини, заклад освіти, комерційне приміщення.

У Родинському ворожий дрон пошкодив 2 багатоквартирних будинки та магазин.

У Новій Полтавці внаслідок ураження трьома бомбами «ФАБ-250» пошкоджено 4 приватних будинки, електромережу, газопровід.

У Лимані пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, ЛЕП, в Іванопіллі – 5 домогосподарств, у Плещіївці – три оселі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.