Минулого року 579 чоловіків виїхали за кордон за листами Мінкульту і не повернулися

Кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон, не повертається.

За 2024 рік з-за кордону не повернулося 579 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Про це повідомила перша заступниця міністра культури Галина Григоренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні у нас є офіційний лист від Державної прикордонної служби, що за листом-сприяння від Міністерства культури за 2024 рік не повернулося 579 чоловіків", - сказала Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У жовтні 2024 року міністр культури Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.