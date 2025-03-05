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Минулого року 579 чоловіків виїхали за кордон за листами Мінкульту і не повернулися

Кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон, не повертається.

Минулого року 579 чоловіків виїхали за кордон за листами Мінкульту і не повернулися

За 2024 рік з-за кордону не повернулося 579 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Про це повідомила перша заступниця міністра культури Галина Григоренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні у нас є офіційний лист від Державної прикордонної служби, що за листом-сприяння від Міністерства культури за 2024 рік не повернулося 579 чоловіків", - сказала Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У жовтні 2024 року міністр культури Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

  • У кінці лютого, Мінкультури заявило, що з 3 березня призупиняє видачу дозволів на виїзд з України для військовозобов'язаних.
  • 4 березня Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митців та працівників медіа. Зокрема, унормовано, що подача документів до Мінкультури мінімум за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону. Серед важливих нововведень - також те, що для юридичних осіб буде важливо мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони три роки, на момент подачі заявки, були зареєстровані і провадили діяльність.
  • У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.
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