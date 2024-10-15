​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 людини (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 людини (оновлено)
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
ГоловнаКультура
Спецтема
Нова Країна

Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький

Міністр також обгрунтував роль захисту культурної спадщини на шляху до ЄС.

Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Учасники дискусії: Ігор Ліскі, Максим Голенко, Микола Точицький, Олена Ковальська, Наталія Кривда
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький повідомив, що кожен 5-й діяч культури з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається. Про це він розповів під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги". 

“Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається,” – повідомив міністр. 

Точицький також наголосив, що на шляху до ЄС нам доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути окрему увагу на питання збереження спадщини. “Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини, – сказав міністр. – Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС”. Він також повідомив, що не підтримує ідею децентралізації і передання на місця питань, пов’язаних зі збереженням об’єктів спадщини, з визначенням буферних зон і т.ін. 

Під час дискусії міністр зауважив, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії – театри, мистецтво, бібліотеки тощо, – і запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies