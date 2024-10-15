Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький

Міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький повідомив, що кожен 5-й діяч культури з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається. Про це він розповів під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

“Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається,” – повідомив міністр.

Точицький також наголосив, що на шляху до ЄС нам доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути окрему увагу на питання збереження спадщини. “Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини, – сказав міністр. – Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС”. Він також повідомив, що не підтримує ідею децентралізації і передання на місця питань, пов’язаних зі збереженням об’єктів спадщини, з визначенням буферних зон і т.ін.

Під час дискусії міністр зауважив, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії – театри, мистецтво, бібліотеки тощо, – і запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.