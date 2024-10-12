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Український фільм “Уроки водіння” візьме участь у міжнародному конкурсі фестивалю PÖFF Short у Таллінні

Короткометражна стрічка розповідає історію батька та дочки, які залишилися в Києві на початку повномасштабної війни та зіткнулися з різними поглядами на те, як на неї реагувати.

Український фільм “Уроки водіння” візьме участь у міжнародному конкурсі фестивалю PÖFF Short у Таллінні
Фото: кадр з фільму

Український фільм “Уроки водіння” візьме участь у міжнародному конкурсі фестивалю PÖFF Short у Таллінні, повідомляє Детектор Медіа. 

Світова премʼєра українського короткометражного фільму «Уроки водіння» режисерки Анастасії Грубої відбудеться на Міжнародному кінофестивалі Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) в Естонії. 

Фільм «Уроки водіння» розповідає історію батька та дочки, які залишилися в Києві на початку повномасштабної війни та зіткнулися з різними поглядами на те, як на неї реагувати. 

«Київ, Україна. Час повномасштабної війни. Батько допомагає доньці тренуватися у водінні. Вони єдині родичі один для одного, і мають сильний зв'язок, але багато розбіжностей у поглядах. Урок водіння перестає бути звичайним, коли батькові виписують повістку на блокпості», — йдеться в синопсисі фільму. 

Головні ролі у стрічці виконали Костянтин Данилюк та Ангеліна Самчик. Авторка сценарію та режисерка — Анастасія Груба. Продюсери фільму — Міра Оєторо, Валерія Сочивець, Денис Сатановський та Віктор Шевченко. 

PÖFF — один із найвідоміших та найпрестижніших кінофестивалів у Північній Європі, що відзначається своєю інноваційною програмою та підтримкою нових талантів. Цьогоріч він проходитиме з 8 по 24 листопада у Талліні, Естонія.

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