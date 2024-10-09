21-й Мандрівний Docudays UA розпочав подорож Україною

Фестиваль побуває у містах, містечках і селищах 15-ти областей.

Стартував 21-й Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Його відкрив показ повнометражного фільму «Київські файли» Вальтера Стокмана у Борисполі на Київщині.

До кінця листопада Docudays UA побуває у містах, містечках і селищах 15-ти областей України у комбінованому офлайн- та онлайн-форматі. Фільми з програми фестивалю також будуть доступні для перегляду в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE впродовж останнього тижня листопада.

До програми Мандрівного фестивалю увійшли п’ять кінокартин з основної програми 21 Docudays UA:

До кінопоказів та дискусій доєднаються режисери й режисерки, представники/-иці творчих команд, герої та героїні історій — наживо або онлайн через відеозв’язок.

Всі фільми цьогорічного фестивалю мають описові субтитри для відображення звукової частини відео, а в трьох стрічках передбачена аудіодескрипція (звукоопис) — спеціальна закадрова аудіодоріжка для відображення візуальної частини фільму («Порося Нельсон», «Київські файли», «Дівчинка далеко від дому»).

Детальніше про події 21 Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA можна дізнатися у регіональних координаторів та координаторок, на сторінці Мандрівного у фейсбуці та на офіційному сайті фестивалю.