Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня

Жовтень принесе серіальні новинки, сповнені таємниць і жахів. І водночас надихне на нові страви. Кухарі, які зачарують умінням готувати локшину; композитор, який бачить видіння; відома журналістка, яка приховує темне минуле; Кіану Рівз, що вирушає на пошуки правди про стародавній апокаліпсис. Усе це — в добірці найзахопливіших серіалів жовтня.

Секрети від шефа: Локшина

Коли: 2.10

Де дивитися: Netflix

Шоу «Секрети від шефа» дозволило тисячам глядачам побувати на кухні в найкращих шефів. Французькі страви, випічка, піца, барбекю — серіал відкриває нам різні світи смаку. Цього разу творці шоу запрошують нас у подорож кухнями, де готують найкращу локшину у світі. Новий сезон розповідає про культурне значення локшини та пропонує зануритись у традиційні й інноваційні техніки її приготування.

Дисклеймер

Коли: 11.10

Де дивитися: Apple TV

Минуле завжди наздоганяє. Саме так можна описати новий серіал Альфонсо Куарона з Кейт Бланшетт у головній ролі.

«Дисклеймер» — це захопливий психологічний трилер, заснований на однойменному романі-бестселері Рене Найт. Оповідь складається із семи розділів, у ній ідеться про журналістку Кетрін Рейвенскрофт (Бланшетт). Вона успішна й надихає багатьох своєю роботою. Та чи все так однозначно? Кетрін приховує темну таємницю, яка загрожує підірвати репутацію та може знищити її як особистість.

Американські історії жахів: сезон 4

Коли: 15.10

Де дивитись: FX

Четвертий сезон «Американських історій жахів» є, мабуть, найбільш очікуваним з усіх серіалів жовтня. За відгуками критиків, він обіцяє стати найзірковішим за всю історію франшизи.

Про нову антологію майже нічого невідомо, адже її творці намагаються оповити кожен сезон таємницею. Та оскільки серіал стартує під Гелловін, можемо чекати на американську гелловінську історію з традиційними жахачками.

Правдавній апокаліпсис: Америка

Коли: 16.10

Де дивитися: Netflix

Новий документальний серіал журналіста й автора бестселерів Ґрема Хенкока присвячений пошукам доказів, які мають підтвердити його гіпотезу. Йдеться про серію катаклізмів, що призвели до зникнення розвиненої американської цивілізації під час останнього льодовикового періоду.

Серіал переносить глядачів у різні місця в США, Мексиці, Бразилії, Перу та на острів Пасхи, щоб дослідити, коли і як люди вперше прибули в Новий світ. Отримана інформація дає Ґрему підстави поставити під сумнів загальноприйняту хронологію людської історії. Під час подорожі Ґрем бере інтерв’ю у відомих археологів й істориків, а також у старійшин корінних народів, які діляться своїми унікальними знаннями й усними переказами. Запрошеним гостем серіалц став голлівудський актор Кіану Рівз.

Територія

Коли: 24.10

Де дивитися: Netflix

Новий серіал у жанрі неовестерну розповідає про боротьбу за владу у віддаленій і невблаганній австралійській глибинці. Приготуйтеся до епічної та небезпечної битви за землю і спадщину.

Коли найбільша у світі станція великої рогатої худоби «Маріанна» раптово залишається без хазяїна, з’являється велика кількість претендентів. У боротьбу вступають найвпливовіші персонажі глибинки: скотарські барони, гангстери пустелі, старійшини корінних народів і мільярдери-шахтарі. Адже коли на кону мільярди доларів, кожен воліє отримати частку.

Остання ніч у Треморі

Фото: imdb.com

Коли: 25.10

Де дивитися: Netflix

Ідеальна історія для довгих осінніх ночей, спродюсована та зрежисована Оріолом Пауло. Це адаптація однойменного роману-бестселера Мікеля Сантьяго.

Музикант і композитор переживає період кризи. Він усамітнюється в глухому селі на північному узбережжі, щоб закінчити свою останню роботу. Єдиними людьми на багато миль навколо є подружня пара, що живе в сусідньому будинку. Після серйозної аварії під час шторму музиканта починають переслідувати жахливі видіння про його сусідів. Чи станеться все це насправді?